2020-02-19T09:41:54+03:00
Общество

У тюменского должника арестовали эксклюзивную мебель, дорогую иномарку и бильярд

Ранее мужчина занял деньги у знакомого бизнесмена
Вадим Бегун
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У тюменского должника арестовали эксклюзивную мебель. Фото - УФССП по Тюменской области.У тюменского должника арестовали эксклюзивную мебель. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени приставы арестовали имущество горожанина, который задолжал более четырех миллионов рублей. Под опись попали автомобиль «Лексус», различная техника, эксклюзивная мебель, бильярд и даже спортивные тренажеры.

– Взыскателем был индивидуальный предприниматель, который дал своему знакомому займ на развитие бизнеса. Но условленный срок возврата закончился, а долг не был погашен, – сообщили подробности дела в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что тогда бизнесмен обратился в суд, однако и это не помогло: должник не спешил с исполнением решения. Его счета были пусты, в собственности мужчины имелось имущество, которое и подходило под опись ареста.

Это возымело действие: после подобной процедуры должник оплатил всю сумму, которую обязал его возместить суд. Мужчина заявил, что не желает расставаться именно со своим автомобилем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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