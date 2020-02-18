2020-02-18T19:11:45+03:00
Общество

Инфекции не обнаружено: все эвакуированные из Уханя в Тюмень люди абсолютно здоровы

Уже завтра временные жильцы санатория «Градостроитель» отправятся домой
Алена Кульмухаметова
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Инфекции не обнаружено: все эвакуированные из Уханя в Тюмень люди абсолютно здоровы. Фото с сайта оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавирусаИнфекции не обнаружено: все эвакуированные из Уханя в Тюмень люди абсолютно здоровы. Фото с сайта оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса
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Повторные результаты анализов на коронавирусную инфекцию у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян и граждан СНГ отрицательные. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

В ведомстве рассказали, что сегодня, 18 февраля, пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра «Вектор». Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы.

Напомним, первые пробы у 144 человек, прилетевших из Поднебесной, были взяты 5 февраля. Коронавируса не обнаружили. Тем не менее на территории санатория «Градостроитель» была создана карантинная зона. До завтрашнего дня люди будут находиться под присмотром специалистов.

После окончания карантина все жильцы санатория отправятся по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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