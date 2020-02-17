2020-02-17T15:44:17+03:00
Общество

В Тюмени автоинспектор пострадал из-за пьяной выходки водителя

Мужчина зажал руку сотрудника ГИБДД и направил машину в сторону забора
Вадим Бегун
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В Тюмени автоинспектор пострадал из-за пьяной выходки водителя.В Тюмени автоинспектор пострадал из-за пьяной выходки водителя.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени в минувшую субботу, 15 февраля, из-за пьяного тюменца пострадал инспектор ГИБДД. «Фольксваген» тюменца остановили ночью на улице Мелиораторов, 1.

– Из салона исходил запах алкоголя, здесь же лежала открытая бутылка с пивом, речь у автомобилиста была невнятной. Когда выяснилось, что мужчина подлежит уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение, водитель заблокировал дверь, зажав руку инспектора в форточке, и начал движение. Он протащил полицейского около ста метров за машиной, – рассказали об инциденте в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что всё это время сотрудник ГИБДД пытался вытащить рукой ключ зажигания в машине. Водитель же в это время направил автомобиль в сторону ограждения. К счастью, инспектору удалось высвободить руку.

Задержали иномарку на территории одной из СТО города. Мужчину вытащили из авто только с помощью силы и газа. 39-летнего автомобилиста приговорили к пяти суткам ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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