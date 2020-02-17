2020-02-17T15:11:38+03:00
Общество

Евгений Кравченко: потребительского экстремиста интересует только личная выгода

Председатель Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации прокомментировали ситуацию с голодовкой общественника
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Евгений Кравченко: потребительского экстремиста интересует только личная выгода. Фото: МегатюменьЕвгений Кравченко: потребительского экстремиста интересует только личная выгода. Фото: Мегатюмень
Изменить размер текста:

Председатель Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Евгений Кравченко назвал деятельность активиста Андрея Романова потребительским экстремизмом. По его словам, вопросы, озвученные им, не новы, однако общественники не используют методы, которые использует Романов. А именно: шантаж и угрозы. - Романов не идет с нами на контакт, мы его приглашали. Ему это не интересно, он решает свои проблемы: у него нет своего жилья, но есть имущество, соответственно его не признают нуждающимся и не ставят в очередь на получения жилья, - цитирует Евгения Кравченко интернет-портал «Мегатюмень». – Сейчас он пытается поменять закон по себя. Тему увеличения имущественного ценза общественники обсуждали с представителями администрации Тюмени, и в каждом муниципалитете он свой. - Этот активист не живет пять лет в Тюмени – этот показатель тоже является одним из условий признания нуждающимися, - говорит Евгений Кравченко. Голодовка с требованием установки лифтов в пешеходном переходе на ул. Гнаровской в Тюмени вызвало у председателя общественной организации недоумение. По его словам, в октябре 2019 года ГУС Тюменской области объявлял аукцион по установке лифтов, а сейчас Романов объявляет голодовку. - Сейчас объявлены повторные торги, повышена стоимость. Активиста не интересуют вопросы трудоустройства, образования детей – его интересует личная выгода. Его последний иск: «дайте мне 1 млрд рублей, и я сам всех обеспечу» – показатель. С нами ему работать не интересно, - заключил Евгений Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евгений Кравченко: потребительского экстремиста интересует только личная выгода
Прохожие нашли избитого тюменца у продуктового магазина
В Тюмени автолюбитель покусал инспектора ДПС, догнавшего его за нарушение
По делу тюменской няни, убившей ребенка, допрошен психиатр
Губернатор Тюменской области узнал о готовности региона к возможному паводку
«Лежала на полу в крови»: тюменец вызвал скорую маме, которая упала дома
Тюменский работник получил тяжелую травму из-за упавшей трубы
В Тюменской области владелец магазина раздавал кредиты
Стало известно, сколько работодатели задолжали тюменцам
Администратор тюменского магазина похищал деньги из кассы, делая возврат товаров
Тюменская прокуратура заблокировала популярное экстремальное видео
Сын побил мать: в Тюмени семейный скандал закончился больничной койкой
Тюменская казна пополнилась миллионами из-за неубранного снега
В Тюмени выросли цены на продовольственные товары
Весна не за горами. Как в Тюмени готовятся к паводку
Две тюменки на автомобилях не смогли поделить перекресток
Тюменцев ждет резкое потепление
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые профессии
Припаркованные тюменцами авто мешают дорожникам чистить снег
Малолетний тюменец заступился за мать при ее ссоре с отцом
Тюменка отомстила мужу, сделав ложный донос в полицию
На улице Артамонова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 17 февраля в Тюмени: в ожидании потепления
Для ребят Тюменского района организуют безопасный подъезд к школам
В Тюмени в 2020 году отремонтируют 250 крыш
Как отучить маленьких тюменцев от просмотра телевизора?
За год около 50 тысяч тюменцев занялись спортом и физкультурой