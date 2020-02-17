Евгений Кравченко: потребительского экстремиста интересует только личная выгода

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:11:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Евгений Кравченко назвал деятельность активиста Андрея Романова потребительским экстремизмом. По его словам, вопросы, озвученные им, не новы, однако общественники не используют методы, которые использует Романов. А именно: шантаж и угрозы. - Романов не идет с нами на контакт, мы его приглашали. Ему это не интересно, он решает свои проблемы: у него нет своего жилья, но есть имущество, соответственно его не признают нуждающимся и не ставят в очередь на получения жилья, - цитирует Евгения Кравченко интернет-портал «Мегатюмень». – Сейчас он пытается поменять закон по себя. Тему увеличения имущественного ценза общественники обсуждали с представителями администрации Тюмени, и в каждом муниципалитете он свой. - Этот активист не живет пять лет в Тюмени – этот показатель тоже является одним из условий признания нуждающимися, - говорит Евгений Кравченко. Голодовка с требованием установки лифтов в пешеходном переходе на ул. Гнаровской в Тюмени вызвало у председателя общественной организации недоумение. По его словам, в октябре 2019 года ГУС Тюменской области объявлял аукцион по установке лифтов, а сейчас Романов объявляет голодовку. - Сейчас объявлены повторные торги, повышена стоимость. Активиста не интересуют вопросы трудоустройства, образования детей – его интересует личная выгода. Его последний иск: «дайте мне 1 млрд рублей, и я сам всех обеспечу» – показатель. С нами ему работать не интересно, - заключил Евгений Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU