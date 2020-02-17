17 Февр. 2020 2020-02-17T14:50:08+03:00

В Тюмени автолюбитель покусал инспектора ДПС, догнавшего его за нарушение. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени в минувшую субботу, 15 февраля, мужчина покусал инспектора ДПС. Перед этим он грубо нарушил правила дорожного движения.

На улице Щербакова автомобиль «Богдан» проехал перекресток на красный сигнал светофора, а после не остановился по требованию автоинспектора. Машину задержали на улице Заречной.

– 22-летний водитель находился в салоне вместе с пассажиркой, от прохождения освидетельствования на алкоголь отказался, документы также не предоставил. Вместе с «группой поддержки», подоспевшей на помощь, он оказал сопротивление сотрудникам полиции, пытаясь скрыться, а затем укусил инспектора ДПС за палец, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что материал по инциденту передан в Следственный комитет для правовой оценки. Всего за минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 48 водителей в состоянии опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU