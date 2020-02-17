2020-02-17T15:07:36+03:00
Здоровье

Прохожие нашли избитого тюменца у продуктового магазина

Очевидцы сработали грамотно, доложив медикам о характере травм и адресе, где находится пострадавший
Вадим Бегун
Поделиться:
Прохожие нашли избитого тюменца у продуктового магазина. Фото - пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.Прохожие нашли избитого тюменца у продуктового магазина. Фото - пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.
Изменить размер текста:

В Тюмени накануне, 16 февраля, очевидцы нашли избитого тюменца. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

Звонок диспетчеру скорой помощи был совершен в 17.26. Прохожие обнаружили спящим у продуктового магазина 30-летнего мужчину. По внешним признакам они поняли, что его избили. Прибывшая бригада медиков диагностировала у пациента в теменной области кровоточащую ушибленную рану. После оказанной помощи пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу №2.

– Первым делом нужно закрыть рану стерильным бинтом или чистой тканью, а затем наложить давящую тугую повязку: необходимо обернуть голову или конечность бинтом. Поверх всего положить изолирующий материал: вполне подойдет пакет либо ткань – плотная, непромокаемая. И уже потом холод, и чем больше он окутывает травмированную конечность, тем лучше, – сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

Благодаря холоду снижается болевой порог и значительно уменьшается интенсивность венозного кровотечения.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евгений Кравченко: потребительского экстремиста интересует только личная выгода
Прохожие нашли избитого тюменца у продуктового магазина
В Тюмени автолюбитель покусал инспектора ДПС, догнавшего его за нарушение
По делу тюменской няни, убившей ребенка, допрошен психиатр
Губернатор Тюменской области узнал о готовности региона к возможному паводку
«Лежала на полу в крови»: тюменец вызвал скорую маме, которая упала дома
Тюменский работник получил тяжелую травму из-за упавшей трубы
В Тюменской области владелец магазина раздавал кредиты
Стало известно, сколько работодатели задолжали тюменцам
Администратор тюменского магазина похищал деньги из кассы, делая возврат товаров
Тюменская прокуратура заблокировала популярное экстремальное видео
Сын побил мать: в Тюмени семейный скандал закончился больничной койкой
Тюменская казна пополнилась миллионами из-за неубранного снега
В Тюмени выросли цены на продовольственные товары
Весна не за горами. Как в Тюмени готовятся к паводку
Две тюменки на автомобилях не смогли поделить перекресток
Тюменцев ждет резкое потепление
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые профессии
Припаркованные тюменцами авто мешают дорожникам чистить снег
Малолетний тюменец заступился за мать при ее ссоре с отцом
Тюменка отомстила мужу, сделав ложный донос в полицию
На улице Артамонова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 17 февраля в Тюмени: в ожидании потепления
Для ребят Тюменского района организуют безопасный подъезд к школам
В Тюмени в 2020 году отремонтируют 250 крыш
Как отучить маленьких тюменцев от просмотра телевизора?
За год около 50 тысяч тюменцев занялись спортом и физкультурой