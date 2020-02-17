Прохожие нашли избитого тюменца у продуктового магазина

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:07:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 16 февраля, очевидцы нашли избитого тюменца. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

Звонок диспетчеру скорой помощи был совершен в 17.26. Прохожие обнаружили спящим у продуктового магазина 30-летнего мужчину. По внешним признакам они поняли, что его избили. Прибывшая бригада медиков диагностировала у пациента в теменной области кровоточащую ушибленную рану. После оказанной помощи пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу №2.

– Первым делом нужно закрыть рану стерильным бинтом или чистой тканью, а затем наложить давящую тугую повязку: необходимо обернуть голову или конечность бинтом. Поверх всего положить изолирующий материал: вполне подойдет пакет либо ткань – плотная, непромокаемая. И уже потом холод, и чем больше он окутывает травмированную конечность, тем лучше, – сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

Благодаря холоду снижается болевой порог и значительно уменьшается интенсивность венозного кровотечения.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU