«Лежала на полу в крови»: тюменец вызвал скорую маме, которая упала дома

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:09:37+03:00

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В Тюмени накануне, 16 февраля, женщина упала дома. Падение было настолько сильным, что ее сын, вернувшийся домой, был в потрясении: его мать лежала на полу в крови.

Вызов на пульт диспетчера скорой медицинской помощи поступил в 22.14. Тюменец рассказал прибывшим медикам, что не знает, что делать: «Я пришел домой, а она на полу лежит в крови».

– 49-летняя женщина упала дома и ударилась головой. У нее на лбу появилась рассеченная рана длиной около четырех сантиметров. Врачи остановили обильное венозное кровотечение, наложив тугую давящую повязку на голову, обезболили и ввели физраствор для восстановления объема циркулирующей крови, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Однако на этом страдания женщины не закончились: медики заподозрили у нее перелом пястной кости на правой руке. Зашинировав конечность, пациентку эвакуировали на носилках в машину скорой помощи, а затем – в областную клиническую больницу № 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU