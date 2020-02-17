Губернатор Тюменской области узнал о готовности региона к возможному паводку

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:12:57+03:00

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В Тюмени прошло совещание, на котором губернатор Александр Моор обсудил готовность региона к возможному паводку с главами Ишима, Ишимского, Казанского, Абатского и Викуловского районов. Именно здесь протекает река Ишим, которая несколько лет назад принесла большую воду.

– В этом году количество осадков и увлажнение почвы близко к норме и схоже с прошлым годом, глубина промерзания почвы меньше нормы. Если рассматривать все сложившиеся условия, без учета весенних прогнозов, повышение воды ожидается на 1,5–4 метра выше средних многолетних значений, – сообщила начальник Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Татьяна Морозова.

Также стало известно, что уровень подъема воды во многом будет зависеть от работы Сергеевского водохранилища в Казахстане. Объем влагозапасов в бассейне Ишима здесь выше среднемноголетних, также больше среднего уровня показатели осеннего увлажнения почвы.

Губернатор Александр Моор поручил проанализировать имеющиеся данные, просчитать возможные риски и включиться в подготовку к возможному паводку. По его словам, главная задача – не допустить неуправляемого развития ситуации и обеспечить максимальную безопасность граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU