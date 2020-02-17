2020-02-17T12:02:13+03:00
Экономика

Стало известно, сколько работодатели задолжали тюменцам

Данные опубликовал Госкомстат
Вадим Бегун
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Стало известно, сколько работодатели задолжали тюменцам.Стало известно, сколько работодатели задолжали тюменцам.Фото: Ольга Крыльцова
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Государственный комитет Российской Федерации по статистике опубликовал данные о просроченной задолженности по заработной плате на 1 февраля 2020 года.

Из статистики, предоставленной Госкомстатом, следует, что тюменские работодатели задолжали местным жителям порядка 4,6 миллионов рублей. Однако это касается только Ханты-Мансийского округа. Долгов без автономных округов в Тюменской области нет.

Если брать в общем Уральский Федеральный округ, то больше всех задолжали своим работникам свердловские компании – 64,6 миллионов.

Что касается статистики в целом по стране, то по видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 43%; строительство и добыча полезных ископаемых – по 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 9% и транспорт – 8%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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