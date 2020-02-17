В Тюменской области владелец магазина раздавал кредиты

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:54:14+03:00

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В Заводоуковске наказали владельца комиссионного магазина. Мужчину оштрафовали за незаконное предоставление потребительских займов.

– Установлено, что в комиссионном магазине в городе Заводоуковске предоставлялись краткосрочные потребительские займы под залог имущества, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что предоставлять такие займы могут только юридические лица: микрофинансовые организации, ломбарды и сельскохозяйственные кооперативы

В отношении владельца магазина возбуждено административное дело. В итоге мировой судья оштрафовал мужчину на двадцать тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU