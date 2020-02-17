2020-02-17T11:44:09+03:00
Происшествия

Администратор тюменского магазина похищал деньги из кассы, делая возврат товаров

По факту мошенничества с использованием своего служебного положения возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Администратор тюменского магазина похищал деньги из кассы, делая возврат товаров.Администратор тюменского магазина похищал деньги из кассы, делая возврат товаров.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию обратился региональный представитель крупной сети продуктовых магазинов. Мужчина заявил, что из одного магазина в областном центре похищено около 215 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, с начала декабря 2019 года по январь этого 22-летний администратор торговой точки, имея доступ к кассовым аппаратам, производил фиктивный возврат товаров и забирал деньги из кассы. Молодой человек ежедневно похищал средства и тратил их на личные нужды.

– В ходе проверки работы торговой точки региональные представители заметили слишком высокий процент возврата товара. В связи с этим началась внутренняя проверка, а затем обратились за помощью в полицию, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время в отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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