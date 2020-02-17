Администратор тюменского магазина похищал деньги из кассы, делая возврат товаров
В тюменскую полицию обратился региональный представитель крупной сети продуктовых магазинов. Мужчина заявил, что из одного магазина в областном центре похищено около 215 тысяч рублей.
Правоохранители выяснили, с начала декабря 2019 года по январь этого 22-летний администратор торговой точки, имея доступ к кассовым аппаратам, производил фиктивный возврат товаров и забирал деньги из кассы. Молодой человек ежедневно похищал средства и тратил их на личные нужды.
– В ходе проверки работы торговой точки региональные представители заметили слишком высокий процент возврата товара. В связи с этим началась внутренняя проверка, а затем обратились за помощью в полицию, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время в отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU