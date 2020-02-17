Тюменская прокуратура заблокировала популярное экстремальное видео

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:36:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Тюменского района добилась блокировки видео об экстремальном руфинге. В интернете оно набрало более 1,3 миллиона просмотров. Всего же в ходе мониторинга Сети выявили 13 подобных видео.

– Руфинг – это один из видов субкультуры современной городской молодежи. Как правило, цель руферов-экстремалов – это несанкционированное проникновение на крыши самых сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, что опасно для жизни и здоровья, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство направило в Центральный районный суд города административные иски о признании указанной выше информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокуратуры были в полном объеме удовлетворены судом. В настоящее время доступ к опасным ресурсам заблокирован.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU