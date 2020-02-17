2020-02-17T11:36:45+03:00
Общество

Тюменская прокуратура заблокировала популярное экстремальное видео

Выходки экстремалов показались правоохранителям опасными
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменская прокуратура заблокировала популярное в интернете видео.Тюменская прокуратура заблокировала популярное в интернете видео.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Прокуратура Тюменского района добилась блокировки видео об экстремальном руфинге. В интернете оно набрало более 1,3 миллиона просмотров. Всего же в ходе мониторинга Сети выявили 13 подобных видео.

– Руфинг – это один из видов субкультуры современной городской молодежи. Как правило, цель руферов-экстремалов – это несанкционированное проникновение на крыши самых сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, что опасно для жизни и здоровья, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство направило в Центральный районный суд города административные иски о признании указанной выше информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокуратуры были в полном объеме удовлетворены судом. В настоящее время доступ к опасным ресурсам заблокирован.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько работодатели задолжали тюменцам
Администратор тюменского магазина похищал деньги из кассы, делая возврат товаров
Тюменская прокуратура заблокировала популярное экстремальное видео
Сын побил мать: в Тюмени семейный скандал закончился больничной койкой
Тюменская казна пополнилась миллионами из-за неубранного снега
В Тюмени выросли цены на продовольственные товары
Весна не за горами. Как в Тюмени готовятся к паводку
Две тюменки на автомобилях не смогли поделить перекресток
Тюменцев ждет резкое потепление
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые профессии
Припаркованные тюменцами авто мешают дорожникам чистить снег
Малолетний тюменец заступился за мать при ее ссоре с отцом
Тюменка отомстила мужу, сделав ложный донос в полицию
На улице Артамонова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 17 февраля в Тюмени: в ожидании потепления
Для ребят Тюменского района организуют безопасный подъезд к школам
В Тюмени в 2020 году отремонтируют 250 крыш
Как отучить маленьких тюменцев от просмотра телевизора?
За год около 50 тысяч тюменцев занялись спортом и физкультурой