Тюменская прокуратура заблокировала популярное экстремальное видео
Прокуратура Тюменского района добилась блокировки видео об экстремальном руфинге. В интернете оно набрало более 1,3 миллиона просмотров. Всего же в ходе мониторинга Сети выявили 13 подобных видео.
– Руфинг – это один из видов субкультуры современной городской молодежи. Как правило, цель руферов-экстремалов – это несанкционированное проникновение на крыши самых сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, что опасно для жизни и здоровья, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Ведомство направило в Центральный районный суд города административные иски о признании указанной выше информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Требования прокуратуры были в полном объеме удовлетворены судом. В настоящее время доступ к опасным ресурсам заблокирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU