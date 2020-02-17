2020-02-17T14:06:51+03:00
Происшествия

Тюменский работник получил тяжелую травму из-за упавшей трубы

Работодателя могут привлечь к административной ответственности
Вадим Бегун
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Тюменский работник получил тяжелую травму из-за упавшей трубы. Фото - пресс-служба Государственной инспекции труда в Тюменской области.Тюменский работник получил тяжелую травму из-за упавшей трубы. Фото - пресс-служба Государственной инспекции труда в Тюменской области.
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В Тюменской области произошел несчастный случай с работником ООО «Дорожно-строительное предприятие». В результате инцидента мужчина получил тяжелую травму.

Выяснилось, что работникам дали задание разгрузить трубы из вагона с помощью автоматического крана. Мужчина взобрался на трубы, чтобы пройти по ним к другому концу вагона. Когда кран начал их поднимать, транспортировочный строп сдвинулся к центру пачки, трубы раскачались и раскатились. Одной из них ударило мужчину по ноге.

– Контроль со стороны ответственного должностного лица за ходом выполнения работ и соблюдением требований безопасности находился на недостаточном уровне. Также работников не ознакомили с технической картой до начала работ, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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