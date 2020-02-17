Тюменская казна пополнилась миллионами из-за неубранного снега

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:56:47+03:00

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В Тюмени управляющие компании оштрафованы на сумму более двух миллионов рублей. Всё из-за того, что они не убрали снег на дворовой территории.

Стало известно, что при снегопаде до 5 миллиметров вывозить снег следует не позднее семи суток после снегопада. При осадках от 6 до 19 миллиметров – до 10 суток. При выпадении снега более 20 миллиметров на вывоз дается две недели, напомнили УК об их обязанностях местные чиновники.

– За нарушение требований по снегоочистке управляющие компании привлекаются к административной ответственности. С начала зимнего периода в городе выявлено 108 подобных нарушений. На нарушителей наложены штрафы в сумме 2 миллиона 407 тысяч рублей, – сообщили в комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.

Руководитель управы Восточного округа Александр Сухомяткин призвал УК тратить эти деньги на полезные для горожан дела. Однако он отметил, что многие организации все же справляются с работой качественно.

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ИСТОЧНИК KP.RU