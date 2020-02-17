В Тюмени выросли цены на продовольственные товары

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:50:45+03:00

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В Тюмени выросли цены на потребительские товары и услуги. Так, в декабре 2019 года показатель вырос на 3,1 процента, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года.

Из информации, приведенной Тюменьстатом, следует, что повышение цен на продовольственные товары составило чуть более четырех процентов, на непродовольственные – 1,6 процента, на услуги – 3,4 процента.

Более всего в областном центре подорожали крупа и бобовые, прибавив к прежней цене 16 процентов, хлеб и хлебобулочные изделия (+8,6), сливочное масло и сыр (+8,2), а также молоко (+8,5 процента). При этом значительно (на 31 процент) снизилась стоимость сахара.

Что касается непродовольственных товаров, то выросла стоимость табачных изделий (+10,2), мебели (+3,3), медикаментов (+3), а также строительных материалов (+2 процента).

Также стало известно, что санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 10,2 процента, образование – на 9,1, тарифы пассажирского транспорта – на 5,3.

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ИСТОЧНИК KP.RU