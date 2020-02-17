Сын побил мать: в Тюмени семейный скандал закончился больничной койкой

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:14:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные в тюменскую полицию поступило сообщение о семейном скандале. В результате него пострадала 56-летняя местная жительница. В ее избиении подозревают собственного сына.

– Родственники проживают в одной комнате дома коммунального типа. В субботний вечер мужчина распивал алкогольные напитки, мать сделала ему замечание и попросила прекратить застолье. Ближе к ночи скандал усилился, и тогда злоумышленник сильно побил женщину, причинив тяжкий вред здоровью, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также добавили, что позже медики диагностировали у женщины закрытые травмы грудной клетки, несколько переломов, а также сочетанные травмы мягких тканей.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU