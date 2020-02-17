2020-02-17T11:14:52+03:00
Происшествия

Сын побил мать: в Тюмени семейный скандал закончился больничной койкой

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени произошел семейный скандал.В Тюмени произошел семейный скандал.Фото: Ольга Крыльцова
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В минувшие выходные в тюменскую полицию поступило сообщение о семейном скандале. В результате него пострадала 56-летняя местная жительница. В ее избиении подозревают собственного сына.

– Родственники проживают в одной комнате дома коммунального типа. В субботний вечер мужчина распивал алкогольные напитки, мать сделала ему замечание и попросила прекратить застолье. Ближе к ночи скандал усилился, и тогда злоумышленник сильно побил женщину, причинив тяжкий вред здоровью, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также добавили, что позже медики диагностировали у женщины закрытые травмы грудной клетки, несколько переломов, а также сочетанные травмы мягких тканей.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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