2020-02-17T10:22:10+03:00
Происшествия

Весна не за горами. Как в Тюмени готовятся к паводку

Всего в городе определено 135 подтопляемых территорий
Вадим Бегун
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В Тюмени готовятся к паводкам. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.В Тюмени готовятся к паводкам. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.
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В Тюмени начали подготовку к предстоящему весеннему паводку. Специалисты проверяют готовность дамб: нужно минимизировать пополнение объема воды в Туре.

В Тюмени определено 135 подтопляемых территорий, большинство из которых (55) находятся в Центральном административном округе. Если в общем, то это микрорайон Тура, так называемая Старая Зарека, заречные микрорайоны, Ватутино, Березняковский, Казарово, Тарманы, Мыс, ДОК, микрорайон Плеханово, территории по Московскому и Червишевскому трактам, а также район Войновки.

В настоящее время вывозится снег с территорий, подверженных подтоплению. Все работы должны быть выполнены до 20 марта. В местах, где имеются водоотводные канавы, до 15 апреля необходимо очистить их от ранее складированного снега и льда и провести расчистку водопропускных труб.

– За нарушение требований к уборке на территории Тюмени предусмотрена административная ответственность. Эффективная работа по выполнению перечисленных мной мероприятий позволит не допустить нарушений и качественно подготовить город к предстоящему паводку, – заявила заместитель руководителя управы Центрального округа Юлия Карнаухова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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