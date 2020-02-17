Две тюменки на автомобилях не смогли поделить перекресток
В Тюмени накануне, 16 февраля, на пересечении улиц Республики и Первомайской столкнулись две «Мазды». Фотографии с места аварии очевидцы выложили в социальных сетях.
– По предварительным данным, при совершении поворота водитель не пропустила двигающийся прямо автомобиль. В результате столкновения пострадала водитель 1980 года рождения. Ей оказали медицинскую помощь, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 19.00.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.
ИСТОЧНИК KP.RU