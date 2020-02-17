Две тюменки на автомобилях не смогли поделить перекресток

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:10:13+03:00

Две тюменских автоледи не смогли поделить перекресток. Фото - "Авто Тюмень. ДТП".

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В Тюмени накануне, 16 февраля, на пересечении улиц Республики и Первомайской столкнулись две «Мазды». Фотографии с места аварии очевидцы выложили в социальных сетях.

– По предварительным данным, при совершении поворота водитель не пропустила двигающийся прямо автомобиль. В результате столкновения пострадала водитель 1980 года рождения. Ей оказали медицинскую помощь, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU