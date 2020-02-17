Тюменцев ждет резкое потепление

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:48:29+03:00

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В Тюмени на этой неделе будет не по-февральски «жарко». Столбики термометров остановятся на отметке два градуса выше нуля.

Потепление начнется уже с завтрашнего дня, 18 февраля. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром пройдет снегопад, который к середине дня должен ослабнуть и через некоторое время закончиться.

Снег вызовет сильный ветер. Он будет дуть со скоростью 9 метров в секунду, однако его порывы достигнут 16 метров в секунду.

В среду, 19 февраля, ветер стихнет до 7 метров в секунду. Снег пройдет, но не такой сильный, как во вторник. Температура воздуха поднимется еще на один градус и достигнет отметки в плюс два градуса.

Точно такая же погода ожидается и в четверг. Все эти дни даже ночью будет довольно комфортная температура – около нуля градусов. На следующей неделе погода продолжит радовать тюменцев – их снова ожидает «плюс».

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ИСТОЧНИК KP.RU