В Тюмени составили топ самых высокооплачиваемых профессий

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:24:49+03:00

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В первый месяц 2020 года средний размер оплаты труда в Тюмени составил 48 тысяч рублей. Это на 5-6 тысяч больше, чем в январе прошлого года.

Самые высокие зарплаты в Тюмени – от 60 до 300 тысяч рублей – предлагают менеджерам по продаже новостроек. За ними идут сотрудники логистической сферы. Так, руководитель отдела логистики в месяц может получать от 35 до 100 тысяч рублей.

На третьем месте расположились продавцы-консультанты с заработком в районе 30 тысяч рублей, также они получают проценты от прибыли. Четвертую позицию заняли распространители листовок и курьеры. Им обещают доход в сумме от 25 до 40 тысяч рублей.

На пятом месте – специалисты по записи в медицинском центре. В месяц на этой должности можно получать от 25 до 35 тысяч рублей, все зависит от потока пациентов.

– Рынок труда развивается очень динамично, – отмечает HR-менеджер Ирина Дроздова. – Если у соискателя действительно есть желание найти работу, он ее находит. Часто появляются хорошие предложения в различных сферах: работодатели готовы платить за квалификацию и компетенции работника, им нужны производительные кадры, пишет «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU