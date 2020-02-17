Припаркованные тюменцами авто мешают дорожникам чистить снег

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:42:21+03:00

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Дорожные службы Тюмени зачастую сталкиваются с препятствиями, что сказывается на сроках и качестве уборки. Настоящей проблемой при очистке дорог становятся припаркованные автомобили, несанкционированный вынос снега к дорогам, а также сброс снега с крыш.

На городском заседании очередного штаба по зимней уборке улиц выяснилось, что ежедневно на уборку снега готовы выйти 692 единицы техники. В случае чрезвычайной ситуации могут быть задействованы еще 211 снегоуборочных машин.

– Совместно с подрядчиками сформированы звенья, составлены маршрутные карты по приоритетным зонам уборки снега, а также вывоза снежных масс. У служб есть 9 дней на ликвидацию снежных валов с момента окончания снегопада, – сообщил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

Технадзор за качеством выполненных работ в круглосуточном режиме осуществляет Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени. С начала зимы специалисты выявили более трех тысяч замечаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU