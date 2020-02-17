17 Февр. 2020 2020-02-17T07:33:28+03:00

Малолетний тюменец заступился за мать при ее ссоре с отцом. Фото - pixabay.com.

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В отдел полиции села Исетское поступило сообщение о семейном скандале. Прибывший по адресу участковый узнал, что конфликт произошел между мужчиной и женщиной, которые ранее проживали вместе.

– В тот вечер подозреваемый приехал в гости к хозяйке дома, чтобы помириться и снова начать жить вместе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому спокойного разговора не получилось. Завязалась ссора, женщина попросила его удалиться, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Тогда гость схватил деревянную разделочную доску и, замахнувшись, начал угрожать убийством любимой. За мать вступился 14-летний сын, который преградил ему путь к экс-супруге.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание согласно данной статье – лишение свободы на срок до двух лет. В ведомстве уточнили, что 33-летний ранее судимый подозреваемый является жителем поселка Винзили.

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ИСТОЧНИК KP.RU