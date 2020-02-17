На улице Артамонова в Тюмени отключат светофоры

17 Февр. 2020 2020-02-17T05:42:24+03:00

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 17 февраля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 14.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Суходольской и Артамонова, а также на пересечении улиц Артамонова и Карнацевича. Кроме того, обесточат светофор и на пересечении Червишеского тракта со Стрелой. Это произойдет с 9.30 до 17.00.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU