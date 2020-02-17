Погода на 17 февраля в Тюмени: в ожидании потепления

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:28:39+03:00

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Сегодня, 17 февраля, ясная погода ожидается в Тюмени утром и вечером, днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 7–10 градусов, днем – минус 6. Вечером столбики термометров покажут 9–10 градусов ниже нуля. В этот день будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1–3 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Николая Студийского. Этот день известен как начало звериных (волчьих) свадеб, поэтому святого Николая Студийского называли «волчьим сватом». Этот день считается одним из самых холодных в феврале – стоят сильные морозы и идет снег: «На Николу Студеного снегу навалит гору».

Эти морозы называются никольскими. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются – будет метель, а если распрямляются – погода будет благоприятной.

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ИСТОЧНИК KP.RU