Для ребят Тюменского района организуют безопасный подъезд к школам

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:16:25+03:00

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В Тюменском районе в 28 школах из 31 подвозят более четырех с половиной тысяч человек. Школьников везут на занятия из 113 населенных пунктов.

В пресс-службе района рассказали, что в прошлом году все учреждения, где существует транспортировка детей, получили лицензии на перевозки пассажиров, а именно на доставку ребенка в школу и развоз после завершения занятий, перевозку детей при организации выездных спортивных или культурных мероприятий.

Следят в районе и за безопасной логистикой за прошлый учебный год были открыты шесть новых маршрутов. Три из них в Боровском по улицам Новая Озерная, Трактовая, переулок Лесной, СНТ «Рассвет». Один маршрут в Горьковке - ИЖС с.Горьковка, один маршрут в Луговом по ул. Центральная и один маршрут в деревне Муллаши - ИЖС д. Муллаши. И в текущем учебном году запущены три новых направления подвоза детей - из ИЖС «Есенин» в Успенскую школу, из ИЖС «Канада» и ДНТ «Москвичка» к Переваловской школе.

Рассматривают в администрации и новые маршруты, так как население района за счет молодых семей продолжает расти.

ИСТОЧНИК KP.RU