В Тюмени в 2020 году отремонтируют 250 крыш
Около 250 крыш многоквартирных домов отремонтируют в Тюмени в 2020 году. Все работы проверяют соответствующие органы.
В администрации города Тюмени рассказали, что сейчас идет капитальный ремонт пятиэтажного дома на ул. Ленина, 63 в Тюмени. На здании отремонтируют кровлю, фундамент, инженерные сети, подвальное помещение, фасад, а также сети электроснабжения. Для безопасности прохожих сотрудники подрядной организации огородили территорию вокруг дома и разместили предупреждающие объявления. Сотрудники ежедневно проходят инструктаж по технике безопасности.
Второй этап работ на многоквартирных домах уже начался, более половины домов уже обрели подрядчиков, сообщает «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU