16 Февр. 2020 2020-02-16T16:42:12+03:00

В Тюмени в 2020 году отремонтируют 250 крыш Фото: pixabay.com

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Около 250 крыш многоквартирных домов отремонтируют в Тюмени в 2020 году. Все работы проверяют соответствующие органы.

В администрации города Тюмени рассказали, что сейчас идет капитальный ремонт пятиэтажного дома на ул. Ленина, 63 в Тюмени. На здании отремонтируют кровлю, фундамент, инженерные сети, подвальное помещение, фасад, а также сети электроснабжения. Для безопасности прохожих сотрудники подрядной организации огородили территорию вокруг дома и разместили предупреждающие объявления. Сотрудники ежедневно проходят инструктаж по технике безопасности.

Второй этап работ на многоквартирных домах уже начался, более половины домов уже обрели подрядчиков, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU