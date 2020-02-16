2020-02-16T16:09:48+03:00
Общество

Как отучить маленьких тюменцев от просмотра телевизора?

Специалисты рекомендуют внимательно следить за тем, сколько времени ребенок проводит за просмотром мультфильмов и фильмов
Алена Кульмухаметова
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Как отучить маленьких тюменцев от просмотра телевизора?Как отучить маленьких тюменцев от просмотра телевизора?Фото: pixabay.com
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Несмотря на век интернета, телевизоры до сих пор есть практически в каждом доме. И если детям пользоваться гаджетами не всегда разрешают, то на фоне планшетов и телефонов, внимание родителей к просмотру детьми телевизоров отошло на второй план.

Между тем детям, особенно до трех лет, не рекомендуется смотреть в «голубой экран». Просмотр ТВ отрицательно влияет на органы зрения, способствует снижению цветоощущения, раздражает нервную систему, является фактором развития гиперактивности и задержки развития речи.

Областной Роспотребнадзор призывает мам и пап внимательно следить за тем, сколько времени ребенок проводит у телевизора. Согласно рекомендациям ВОЗ, школьникам в возрасте 11–18 лет смотреть ТВ можно не больше 1–3 часов в день, детям 7–10 лет – 30–50 минут в день, дошколятам 3–7 лет – до получаса в сумме за день, а вот младенцам и малышам до 3 лет и вовсе смотреть ТВ запрещено.

Чтобы отучить ребенка от телевизора, специалисты рекомендует не включать ТВ в присутствии ребенка. Не разрешать просмотр мультиков и телепередач во время еды, творчества или игр. Время просмотра ТВ нужно четко проговаривать, и после любимого мультфильма экран должен погаснуть, а не работать в фоновом режиме, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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