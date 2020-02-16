2020-02-16T14:45:17+03:00
Спорт

За год около 50 тысяч тюменцев занялись спортом и физкультурой

Жители все больше стремятся к здоровому образу жизни
Алена Кульмухаметова
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За год около 50 тысяч тюменцев занялись спортомЗа год около 50 тысяч тюменцев занялись спортомФото: pixabay.com
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Все больше тюменцев желают поддерживать свое тело в тонусе, а здоровье в порядке, и потому стали заниматься физкультурой и спортом.

Директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Евгений Хромин рассказал, что с каждым годом растет число тюменцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Только за последний год к ЗОЖ присоединились около 50 тысяч человек.

Согласно статистике, в 2019 году спортом было охвачено 45,9% населения Тюмени, то есть 341 тыс. 930 человек. Из них 246 тысяч 200 – дети и молодежь до 29 лет.

Хромин отмечает, что этому способствует создание кластеров спортивной инфраструктуры позволяет более эффективно использовать имеющуюся материально-техническую базу. В систему работы включены наши ведомства, учреждения основного общего образования, дополнительного образования, социальных партнеров.

Занятия со спортивными инструкторами. Направление спортинструкторов продолжит развиваться: будут подключать новые районы, разрабатывать адресные модели работы, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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