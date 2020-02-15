2020-02-15T16:34:20+03:00
Общество

Голышмановские полицейские задержали наркомана с марихуаной

Злоумышленник уверяет, что хранил партию для себя
Алена Кульмухаметова
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Голышмановские полицейские задержали наркомана с марихуанойГолышмановские полицейские задержали наркомана с марихуанойФото: pixabay.com
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Зачем жителю Голышманово понадобилось почти 30 грамм марихуаны выясняют следователи. Задержанный уверяет, что запрещенное вещество нужно было для личного употребления

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, у ранее судимого 46-летнего мужчины во время обыска полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятое является наркотиком общей массой более 26 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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