Голышмановские полицейские задержали наркомана с марихуаной

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:34:20+03:00

Злоумышленник уверяет, что хранил партию для себя

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Зачем жителю Голышманово понадобилось почти 30 грамм марихуаны выясняют следователи. Задержанный уверяет, что запрещенное вещество нужно было для личного употребления

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, у ранее судимого 46-летнего мужчины во время обыска полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятое является наркотиком общей массой более 26 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU