Тюменские медсестры приняли участие в онкологической акции

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:01:23+03:00

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Медицинские сестры тюменского из Многопрофильного консультативно-диагностического центра приняли участие в профилактической акции «Я есть и буду», приуроченной ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

В департмаенте здравоохранения Тюменской области рассказали, что сотрудники центра разместили на своих белых халатах лавандовую ленту - символ борьбы с раком, а также провели активную информационно-разъяснительную работу с пациентами.

По словам главной медсестры центра Эльвиры Губиной, преодоление беспечного отношения людей к своему здоровью, правильный образ жизни и регулярное обследование - лучшая профилактика рака. И кто как не мы - медицинские работники - должны напомнить об этом нашим пациентам.

Отметим, что с прошлого года на базе центра действует Центр амбулаторной онкологии, где тюменцы проходят диагностическое обследование на выявление онкопатологии, а при необходимости - курс химиотерапии в условиях дневного стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU