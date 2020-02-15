2020-02-15T17:01:23+03:00
Общество

Тюменские медсестры приняли участие в онкологической акции

Медики напоминают пациентам о профилактике
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменские медсестры приняли участие в онкологической акцииТюменские медсестры приняли участие в онкологической акцииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Медицинские сестры тюменского из Многопрофильного консультативно-диагностического центра приняли участие в профилактической акции «Я есть и буду», приуроченной ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

В департмаенте здравоохранения Тюменской области рассказали, что сотрудники центра разместили на своих белых халатах лавандовую ленту - символ борьбы с раком, а также провели активную информационно-разъяснительную работу с пациентами.

По словам главной медсестры центра Эльвиры Губиной, преодоление беспечного отношения людей к своему здоровью, правильный образ жизни и регулярное обследование - лучшая профилактика рака. И кто как не мы - медицинские работники - должны напомнить об этом нашим пациентам.

Отметим, что с прошлого года на базе центра действует Центр амбулаторной онкологии, где тюменцы проходят диагностическое обследование на выявление онкопатологии, а при необходимости - курс химиотерапии в условиях дневного стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские медсестры приняли участие в онкологической акции
Голышмановские полицейские задержали наркомана с марихуаной
Тюменкам подсказали, какой подарок лучше дарить на 23 Февраля
Строительные работы в новой школе в мкр Европейский идут без выходных
В Тюмени задержан вор автомобильных фар с дорогих иномарок
Викуловские вокалисты споют на конкурсе «Песня не знает границ»
Каждый тюменец ежедневно тратит в магазинах по 717 рублей
В 2020 году в Тюменской области отремонтируют 60 км дорог
В Ялуторовске массово станцуют «Вальс Победы»
Тюменцам рассказали о популярных новинках в свадебном сезоне 2020 года
Для тюменцев 23 февраля будут работать четыре полевые кухни
Тюменские студенты научатся оказывать первую медицинскую помощь
Уватские школьники летом смогут заработать и отдохнуть
Погода в Тюмени 15 февраля: на Сретение смотрим, какая будет весна
Тюменским школьникам дали советы, как войти в учебный процесс после карантина
Фасады двухсот тюменских домов обновят в течение нескольких лет
Сотрудница тюменского банка перевела себе на карту деньги клиента
Автопарк тюменской скорой пополняется новыми машинами
Более полутора тысяч человек прошли термометрию в тюменском аэропорту
В Тюменской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»
Стало известно, когда тюменские школьники снова сядут за парты после карантина
Тюменцы вошли в состав федеральной рабочей группы по разработке профстандарта «Наставник»
Сбербанк профинансировал строительство архитектурного ансамбля «Вознесенский» в Тюмени
Медбрат по массажу спел в тюменской больнице военный романс
МегаФон открывает доступ к облачным играм
Тюменка купила в магазине апельсины с червями
Крытый ледовый корт появится в тюменском поселке
Более пятидесяти тюменских дворов благоустроят в 2020 году
Школьный автобус, перевозивший детей, загорелся на тюменской трассе