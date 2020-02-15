2020-02-15T15:24:40+03:00
Общество

Тюменкам подсказали, какой подарок лучше дарить на 23 Февраля

Мужчинам нужны не дорогие подарки, а эмоции
Алена Кульмухаметова
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Тюменкам подсказали, какой подарок лучше дарить на 23 ФевраляТюменкам подсказали, какой подарок лучше дарить на 23 ФевраляФото: pixabay.com
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День защитника Отечества наступит уже через неделю и сейчас самое время определиться с подарком. Мы спросили у организатора праздников в Тюмени Павла Суховерикова, какой сюрприз понравится мужчинам на 23 Февраля.

Павел не советует дарить цветы мужчинам, оставьте это для более торжественного случая. А вот съедобный букет из колбасы, орехов, сыра, копченой рыбы очень даже подойдет. Любителям попить кофе можно заказать тематический торт – вкусно и сытно, и понравится и не только взрослому защитнику, но и подрастающим в семье мальчишкам, которых тоже принято поздравлять в этот день.

- Я бы посоветовал выбрать классический вариант подарка – ремень, галстук, портмоне, запонки, - говорит организатор праздников. – Или подарите то, от чего ваш мужчина будет в восторге, например, что-то из его хобби: коллекционные ружья, монеты, ножи, охотничьи или рыбацкие принадлежности. А дополнительным проявлением заботы в праздник будет завтрак в постель или ужин с его любимым блюдом.

Дамам, кто ломает голову над поздравлением коллег на работе, можно придумать квест с поиском подарков или просто накрыть «вкусный» стол, чтобы мужчинам-коллегам не пришлось тратить деньги на обед в столовой по соседству,сообщает интернет-портал "Мегатюмень".

Как вариант, на работе можно сделать шаржи с фотографиями коллег или загрузить в качестве заставки на рабочий стол компьютера поздравительную открытку.

- И помните, что носки, бритвы и нижнее белье мужчина может купить себе сам. И главное в подарке – не его цена, а те эмоции, которые он дарит. Ведь вещи портятся/съедаются/выбрасываются/теряются, а приятные воспоминания остаются на всю жизнь, - резюмирует Павел Суховериков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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