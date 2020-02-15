15 Февр. 2020 2020-02-15T15:01:53+03:00

Строительные работы в новой школе в мкр Европейский идут без выходных Фото: pixabay.com

Объект будет сдан в 2021 году

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У новой школы, в которой будут учиться тюменцы, уже появился первый этаж. Здание возводится в самом центре Европейского микрорайона.

Работы начались в сентябре 2019 года. Тюменцы отмечают, что рабочие на стройке трудятся и в выходные дни. Сдать учреждение должны в 2021 году.

Напомним, что школа рассчитана на 1200 мест. Проект типовой: общая площадь более 20 тыс. кв. метров поделена на несколько блоков, в них будут заниматься начальные классы, средние и старшие. В третьем блоке расположатся спортивный и актовый залы, столовая, библиотека.

Рядом с будущей школой достроен детский сад на 325 мест, который получил название «Планета мечтателей». Всего через месяц начнется электронная запись детей, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU