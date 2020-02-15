В Тюмени задержан вор автомобильных фар с дорогих иномарок

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:45:40+03:00

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Впервые информация о воришке появилась у полицейских в январе 2020 года. По горячим следам злоумышленника задержать не удалось.

По данным УМВД по Тюменской области, ранее в дежурную часть обратился житель Тюмени, который сообщил, что с его иномарки «Фольксваген-Таурег» похитили передние фары. Спустя время поступило еще одно заявление от этого же гражданина о совершении аналогичного преступления. Оба хищения произошли ночью около дома потерпевшего.

Вскоре оперативники задержали 24-летнего подозреваемого. Молодой человек сознался, что сбывал похищенные фары через интернет. Кроме того, фигурант добавил, что совершил еще два аналогичных преступления, похитив с других машин марки «Фольксваген-Таурег» фары.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время полицейские устанавливают потерпевших от действий злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU