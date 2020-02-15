В Тюмени задержан вор автомобильных фар с дорогих иномарок
Впервые информация о воришке появилась у полицейских в январе 2020 года. По горячим следам злоумышленника задержать не удалось.
По данным УМВД по Тюменской области, ранее в дежурную часть обратился житель Тюмени, который сообщил, что с его иномарки «Фольксваген-Таурег» похитили передние фары. Спустя время поступило еще одно заявление от этого же гражданина о совершении аналогичного преступления. Оба хищения произошли ночью около дома потерпевшего.
Вскоре оперативники задержали 24-летнего подозреваемого. Молодой человек сознался, что сбывал похищенные фары через интернет. Кроме того, фигурант добавил, что совершил еще два аналогичных преступления, похитив с других машин марки «Фольксваген-Таурег» фары.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В настоящее время полицейские устанавливают потерпевших от действий злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU