Викуловские вокалисты споют на конкурсе «Песня не знает границ»

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:43:55+03:00

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Традиционный муниципальный конкурс «Песня не знает границ» пройдет в викуловском Доме культуры 16 февраля, начало в 11 часов. В мероприятии примут участие вокалисты из 19 учреждений культуры района.

По словам директора Центра культуры и досуга Викуловского района Елены Серебряковой, «Песня не знает границ» проводится на протяжении многих лет. В этот раз конкурс посвящен юбилею Победы. Принять участие могут исполнители разного возраста. Для них разработано положение, по которому певцы могут выбрать для себя направление – ансамбли, вокально-инструментальные коллективы и авторы-исполнители.

Накануне выхода на районную сцену пройдет предварительное прослушивание конкурсантов. Состав жюри уже определен, в него войдут специалисты культуры из Ишима, Абатского и Казанского районов, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU