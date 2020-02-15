2020-02-15T13:38:13+03:00
Общество

Каждый тюменец ежедневно тратит в магазинах по 717 рублей

В статистику вошли даже младенцы
Алена Кульмухаметова
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Каждый тюменец ежедневно тратит в магазинах по 717 рублейКаждый тюменец ежедневно тратит в магазинах по 717 рублейФото: pixabay.com
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Тюменьстат посчитал, сколько денег потратили тюменцы в 2019 году. Данные рассчитывались от младенцев до глубоких стариков.

По данным статистиков, каждый тюменец оставил в магазинах за год чуть больше 261 тыс. рублей. Чаще всего деньги тратились на непродовольственные товары. На 1 декабря 2019 года численность населения Тюменской области составила 1536,7 тыс. человек. В среднем за год каждый житель потратил в магазинах 261 млн 673 рублей, или 717 рублей в день.

На продукты тюменцы потратили 188 млрд 856,4 млн рублей. Продовольственные товары в среднем за год подорожали на 4,1%, непродовольственные – на 1,6%. Больше всего в цене прибавили крупы, сыр. Снизились цены на сахар, яйца, обувь, телерадиотовары.

Всего в 2019 году оборот розничной торговли составил 402 млрд 114,1 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом это больше на 1,5%.

Отметим, что средняя зарплата в январе – ноябре 2019 года составила 46 тыс. 894 рубля, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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