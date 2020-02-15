Каждый тюменец ежедневно тратит в магазинах по 717 рублей
Тюменьстат посчитал, сколько денег потратили тюменцы в 2019 году. Данные рассчитывались от младенцев до глубоких стариков.
По данным статистиков, каждый тюменец оставил в магазинах за год чуть больше 261 тыс. рублей. Чаще всего деньги тратились на непродовольственные товары. На 1 декабря 2019 года численность населения Тюменской области составила 1536,7 тыс. человек. В среднем за год каждый житель потратил в магазинах 261 млн 673 рублей, или 717 рублей в день.
На продукты тюменцы потратили 188 млрд 856,4 млн рублей. Продовольственные товары в среднем за год подорожали на 4,1%, непродовольственные – на 1,6%. Больше всего в цене прибавили крупы, сыр. Снизились цены на сахар, яйца, обувь, телерадиотовары.
Всего в 2019 году оборот розничной торговли составил 402 млрд 114,1 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом это больше на 1,5%.
Отметим, что средняя зарплата в январе – ноябре 2019 года составила 46 тыс. 894 рубля, сообщает «Вслух.ру».
ИСТОЧНИК KP.RU