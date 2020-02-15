2020-02-15T12:10:36+03:00
Общество

В 2020 году в Тюменской области отремонтируют 60 км дорог

Дорожники приведут в порядок и подъезды к поселкам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В 2020 году в Тюменской области отремонтируют 60 км дорогВ 2020 году в Тюменской области отремонтируют 60 км дорогФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Дорожная одежда на трассах Тюменской области обновится на 60 километрах пути. Деньги на ремонт уже заложены в бюджет региона.

Как рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области, в перечень ремонта на 2020 год включено 11 объектов. В агломерации (г. Тюмень и Тюменский район) отремонтируют более 27 километров, в частности, четыре километра автомобильной дороги Тюнево – Красный Яр с подъездом к д. Штакульская. Обновят более 12 км автомобильной дороги Тюмень – Нижняя Тавда, также будут отремонтированы участки трассы Исетское – Упорово и ЩадринскЯлуторовск (4,7 км и 6,5 км соответственно).

Дополнительно в рамках нацпроекта будут отремонтированы еще 34 км дорог. Это подъезды к населенным пунктам Коняшина, Ембаево, Винзили и с. Муллаши. Также ремонт пройдет на участках дорог Тюмень – Горьковка (участок протяженностью 4,75 км), Тюмень – Криводанова (5,1 км), Тюмень – Нижняя Тавда (0,55 км), Кулаково – Каменка (1,2 км), Каменка – Успенка (3 км), Богандинский – Червишево – Чаплык (7,66 км) и обход г. Тюмени (4 км). Всего же в 2020 году, благодаря национальному проекту, будет отремонтировано свыше 200 объектов, это более 175 километров трасс различного значения.

Информация о подрядчиках, которые возьмутся за ремонт дорог, станет известна уже в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Викуловские вокалисты споют на конкурсе «Песня не знает границ»
Каждый тюменец ежедневно тратит в магазинах по 717 рублей
В 2020 году в Тюменской области отремонтируют 60 км дорог
В Ялуторовске массово станцуют «Вальс Победы»
Тюменцам рассказали о популярных новинках в свадебном сезоне 2020 года
Для тюменцев 23 февраля будут работать четыре полевые кухни
Тюменские студенты научатся оказывать первую медицинскую помощь
Уватские школьники летом смогут заработать и отдохнуть
Погода в Тюмени 15 февраля: на Сретение смотрим, какая будет весна
Тюменским школьникам дали советы, как войти в учебный процесс после карантина
Фасады двухсот тюменских домов обновят в течение нескольких лет
Сотрудница тюменского банка перевела себе на карту деньги клиента
Автопарк тюменской скорой пополняется новыми машинами
Более полутора тысяч человек прошли термометрию в тюменском аэропорту
В Тюменской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»
Стало известно, когда тюменские школьники снова сядут за парты после карантина
Тюменцы вошли в состав федеральной рабочей группы по разработке профстандарта «Наставник»
Сбербанк профинансировал строительство архитектурного ансамбля «Вознесенский» в Тюмени
Медбрат по массажу спел в тюменской больнице военный романс
МегаФон открывает доступ к облачным играм
Тюменка купила в магазине апельсины с червями
Крытый ледовый корт появится в тюменском поселке
Более пятидесяти тюменских дворов благоустроят в 2020 году
Школьный автобус, перевозивший детей, загорелся на тюменской трассе