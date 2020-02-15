В 2020 году в Тюменской области отремонтируют 60 км дорог

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:10:36+03:00

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Дорожная одежда на трассах Тюменской области обновится на 60 километрах пути. Деньги на ремонт уже заложены в бюджет региона.

Как рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области, в перечень ремонта на 2020 год включено 11 объектов. В агломерации (г. Тюмень и Тюменский район) отремонтируют более 27 километров, в частности, четыре километра автомобильной дороги Тюнево – Красный Яр с подъездом к д. Штакульская. Обновят более 12 км автомобильной дороги Тюмень – Нижняя Тавда, также будут отремонтированы участки трассы Исетское – Упорово и Щадринск – Ялуторовск (4,7 км и 6,5 км соответственно).

Дополнительно в рамках нацпроекта будут отремонтированы еще 34 км дорог. Это подъезды к населенным пунктам Коняшина, Ембаево, Винзили и с. Муллаши. Также ремонт пройдет на участках дорог Тюмень – Горьковка (участок протяженностью 4,75 км), Тюмень – Криводанова (5,1 км), Тюмень – Нижняя Тавда (0,55 км), Кулаково – Каменка (1,2 км), Каменка – Успенка (3 км), Богандинский – Червишево – Чаплык (7,66 км) и обход г. Тюмени (4 км). Всего же в 2020 году, благодаря национальному проекту, будет отремонтировано свыше 200 объектов, это более 175 километров трасс различного значения.

Информация о подрядчиках, которые возьмутся за ремонт дорог, станет известна уже в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU