В Ялуторовске массово станцуют «Вальс Победы»

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:04:50+03:00

Для участия в акции нужно отправить заявку до середины апреля

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Жителей и гостей Ялуторовска приглашают стать частью акции «Вальс Победы», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Исполнить «Вальс Победы» смогут все желающие от семи лет и старше. Во время массового исполнения вальса горожане выстроятся в слово «Мир», что будет символизировать призыв к мирной жизни и искреннюю благодарность поколению победителей. Чтобы присоединиться к акции, нужно подать заявку до 15 апреля с пометкой «Вальс Победы» на адрес электронной почты комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска: yal.kultura@mail.ru или на адрес МАУК «Арт-Вояж»: artvoyag72@mail.ru. Подробная информация по телефонам: (34535) 3-93-46, 3-20-29, 3-98-18.

В администрации Ялуторовского района рассказали, что за годы Великой Отечественной из Ялуторовска и Ялуторовского района на фронт отправились 7 408 человек.

Ялуторовчане вошли в прославленный 1276-й стрелковый полк 384-й стрелковой дивизии, который участвовал в сражениях под Старой Руссой в декабре 1941-го. За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны пятеро ялуторовчан удостоены званий Героя Советского Союза.

Жители Ялуторовска были надежными защитниками, трудясь в тылу. Люди работали без выходных и отпусков, и всё военное время молокозавод и лесозавод удерживали высокую планку производительности, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU