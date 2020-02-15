Тюменцам рассказали о популярных новинках в свадебном сезоне 2020 года

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:42:00+03:00

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Технические новинки стали популярны на свадьбах тюменцев в наступившем году. Декоры, банкеты, даже торт могут запомниться надолго благодаря небольшим секретам.

По словам руководителя агентства современных свадебных технологий Анны Павловой, candy bar и традиционный выкуп невесты можно заменииь на нечто другое. Чтобы свадьба прошла на отлично, подготовку к ней нужно начинать за несколько месяцев, в идеале – за полгода.

– Например, сейчас очень модно делать шоу из появления торта на банкете. Это может быть подвесной торт, или 3d-mapping (видеопроекция) на торт. Также с помощью видеопроекции можно сделать интерактивную дорожку, по которой будут идти молодожены на выездной регистрации, – говорит она.

Декор всего банкетного зала также можно создать с помощью видеопроекции. Молодожены стали использовать огромные экраны с каким-то специально подготовленным видеорядом. Всё чаще пары на банкете организуют на свадьбе не только candy bar, но и сырный бар, виски-бар , донат-бар или даже арома-бар. Практически обязательным элементом становятся AR-альбомы и фотографии, которые «оживают», когда на них наводишь смартфон со спецприложением. Часто делают AR-приглашения или приглашения-сайты.

Выкуп невесты превращается в квест, а свадебные традиции, такие как кража невесты, выпечка каравая и другое, потихоньку отходят на второй план, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU