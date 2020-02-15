2020-02-15T08:08:44+03:00
Общество

Для тюменцев 23 февраля будут работать четыре полевые кухни

Организаторы приготовили для жителей города массу сюрпризов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Для тюменцев 23 февраля будут работать четыре полевые кухниДля тюменцев 23 февраля будут работать четыре полевые кухниФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Масса увлекательных и познавательный мероприятий ждет жителей Тюмени на #СпецоперацииЛед. На набережной реки Туры горожане смогут пообедать на четырех полевых кухнях и выпить горячего чая.

В день защитников отечества, организаторы приготовили для жителей города массу сюрпризов. Так, на открытии в 14 часов выступят спортсмены Тюменской региональной федерации альпинизма. Они спустятся с моста Влюбленных с факелами болельщиков. Эстафету примут автоинспекторы, дрифтеры и спортсменам трековых гонок. Завершится она дымовым фейерверком.

На льду реки Туры пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей со стрельбой из полицейского оружия. Специально для #СпецоперацииЛед курсанты ТВВИКУ готовят выступление по рукопашному бою. Кроме того, с 12 до 17 часов в ходе автогонок на набережной будут проводиться мастер-классы по оказанию первой помощи от Станции скорой медицинской помощи г.Тюмени и Центра медицины катастроф, а также по сборке и разборке оружия от центра допризывной подготовки «Аванпост».

Также горожане смогут посетить выставки оружия, ретро-автомобилей и боевой техники, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам рассказали о популярных новинках в свадебном сезоне 2020 года
Для тюменцев 23 февраля будут работать четыре полевые кухни
Тюменские студенты научатся оказывать первую медицинскую помощь
Уватские школьники летом смогут заработать и отдохнуть
Погода в Тюмени 15 февраля: на Сретение смотрим, какая будет весна
Тюменским школьникам дали советы, как войти в учебный процесс после карантина
Фасады двухсот тюменских домов обновят в течение нескольких лет
Сотрудница тюменского банка перевела себе на карту деньги клиента
Автопарк тюменской скорой пополняется новыми машинами
Более полутора тысяч человек прошли термометрию в тюменском аэропорту
В Тюменской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»
Стало известно, когда тюменские школьники снова сядут за парты после карантина
Тюменцы вошли в состав федеральной рабочей группы по разработке профстандарта «Наставник»
Сбербанк профинансировал строительство архитектурного ансамбля «Вознесенский» в Тюмени
Медбрат по массажу спел в тюменской больнице военный романс
МегаФон открывает доступ к облачным играм
Тюменка купила в магазине апельсины с червями
Крытый ледовый корт появится в тюменском поселке
Более пятидесяти тюменских дворов благоустроят в 2020 году
Школьный автобус, перевозивший детей, загорелся на тюменской трассе