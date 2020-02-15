Для тюменцев 23 февраля будут работать четыре полевые кухни

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:08:44+03:00

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Масса увлекательных и познавательный мероприятий ждет жителей Тюмени на #СпецоперацииЛед. На набережной реки Туры горожане смогут пообедать на четырех полевых кухнях и выпить горячего чая.

В день защитников отечества, организаторы приготовили для жителей города массу сюрпризов. Так, на открытии в 14 часов выступят спортсмены Тюменской региональной федерации альпинизма. Они спустятся с моста Влюбленных с факелами болельщиков. Эстафету примут автоинспекторы, дрифтеры и спортсменам трековых гонок. Завершится она дымовым фейерверком.

На льду реки Туры пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей со стрельбой из полицейского оружия. Специально для #СпецоперацииЛед курсанты ТВВИКУ готовят выступление по рукопашному бою. Кроме того, с 12 до 17 часов в ходе автогонок на набережной будут проводиться мастер-классы по оказанию первой помощи от Станции скорой медицинской помощи г.Тюмени и Центра медицины катастроф, а также по сборке и разборке оружия от центра допризывной подготовки «Аванпост».

Также горожане смогут посетить выставки оружия, ретро-автомобилей и боевой техники, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU