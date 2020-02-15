Тюменские студенты научатся оказывать первую медицинскую помощь

15 Февр. 2020 2020-02-15T07:13:47+03:00

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Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пройдет 22 февраля в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21). Начало в 14:00.

Практическое занятие проведут представители движения «Волонтёры-медики». Они расскажут, что делать при кровотечении, потере сознания, остановке дыхания и других случаях, требующих оказания доврачебной помощи.

После лекционной части участники научатся накладывать жгут и шину, проводить легочно-сердечную реанимацию, обрабатывать раны и крупные повреждения кожного покрова. — Мы хотим, чтобы молодые люди понимали, как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях и умели оказать доврачебную помощь. Поэтому проводим мастер-класс, где не только дадим теоретические знания, но и отработаем их на практике, чтобы участники знали, что делать в реальной ситуации, — пояснила Ирина Корсун, руководитель Студенческого центра.

Вход на практическое занятие свободный. Вся информация о встрече доступна в официальной группе «ВКонтакте».

Напомним, что волонтёры-медики — всероссийское общественное движение, где активисты оказывают помощь персоналу медучреждений, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, а также активно занимаются просветительской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU