Уватские школьники летом смогут заработать и отдохнуть

15 Февр. 2020 2020-02-15T06:28:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области уже начинают готовиться к летней оздоровительной кампании школьников. Так, более полутора тысяч детей и подростков зачислят в летние оздоровительные лагеря района. В пресс-службе администрации Уватского района рассказали, что лагеря будут организованы на базе 14 школ.

В комплексном центре социального обслуживания в Увате пройдут две смены лагеря «Алые паруса», школа искусств проведет творческую смену «Палитры». Будут работать лагеря спортивных направлений «Спортландия» в Увате, «Территория спорта» в Демьянке. По две смены проведут детско-юношеская спортивная школа в Увате и дом детского творчества в Туртасе.

Всего в летней кампании 2020 года задействуют 1 тыс. 645 детей и подростков. Наряду с детскими лагерями организуют досуговые площадки по месту жительства. Летом при содействии центра занятости трудоустроят не менее 429 несовершеннолетних от 14 до 18 лет, сообщает «Тюменская линия».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU