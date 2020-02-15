2020-02-15T06:28:48+03:00
Общество

Уватские школьники летом смогут заработать и отдохнуть

При школах откроются досуговые площадки
Алена Кульмухаметова
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Уватские школьники летом смогут заработать и отдохнутьУватские школьники летом смогут заработать и отдохнутьФото: pixabay.com
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В Тюменской области уже начинают готовиться к летней оздоровительной кампании школьников. Так, более полутора тысяч детей и подростков зачислят в летние оздоровительные лагеря района. В пресс-службе администрации Уватского района рассказали, что лагеря будут организованы на базе 14 школ.

В комплексном центре социального обслуживания в Увате пройдут две смены лагеря «Алые паруса», школа искусств проведет творческую смену «Палитры». Будут работать лагеря спортивных направлений «Спортландия» в Увате, «Территория спорта» в Демьянке. По две смены проведут детско-юношеская спортивная школа в Увате и дом детского творчества в Туртасе.

Всего в летней кампании 2020 года задействуют 1 тыс. 645 детей и подростков. Наряду с детскими лагерями организуют досуговые площадки по месту жительства. Летом при содействии центра занятости трудоустроят не менее 429 несовершеннолетних от 14 до 18 лет, сообщает «Тюменская линия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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