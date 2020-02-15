15 Февр. 2020 2020-02-15T06:05:38+03:00

Погода в Тюмени 15 февраля: на Сретение смотрим, какая будет весна Фото: pixabay.com

С этого дня заканчивались морозы

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В субботу 15 февраля в Тюмени ожидается облачная погода, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -5 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем составит -4, -9 градусов.

В народном и церковном календаре сегодня праздник Сретения Господня. Он толковался как первая встреча тепла или весны. По этой причине в этот день даже в воздухе витало наступление новой поры года.

Если на праздник приходили морозы, их называли последними.

Наблюдавшаяся на Сретение оттепель сигнализировала о дождливой весне и плохому урожаю в этом году.

Если в этот день наблюдается хорошо заметный и безоблачный закат, значит, скоро кончатся морозы и вернутся лишь следующей зимой.

На ночном небе нет звезд — весна наступит позднее обычного.

С утра начался снегопад — значит, урожай окажется ранним. Если же он начинался вечером, это свидетельствовало о плохом урожае.

Ветреная погода в этот день зазывала хороший урожай фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU