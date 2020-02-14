2020-02-14T17:35:04+03:00
Здоровье

Тюменским школьникам дали советы, как войти в учебный процесс после карантина

Давить на ребенка нельзя ни в коем случае
Вадим Бегун
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Тюменским школьникам дали советы, как войти в учебный процесс после карантина. Фото - Комитет здравоохранения администрации города Тюмени.Тюменским школьникам дали советы, как войти в учебный процесс после карантина. Фото - Комитет здравоохранения администрации города Тюмени.
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В понедельник, 17 февраля, тюменские школьники снова сядут за парты. За время карантина дети расслабились, теперь родителям надо снова вовлечь их в учебный процесс после длительного перерыва.

– В течение недели родители должны более внимательно следить за ребенком, но ни в коем случае не давить на него. Важно контролировать выполнение домашних заданий, расспрашивать ребенка о школе и мотивировать его активно приступать к учебному процессу. Особое внимание следует уделить режиму и питанию, – посоветовали в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

В ведомстве также напомнили, что школьнику нужно спать не менее 10 часов. Родители должны следить, чтобы он вовремя ложился в постель и вовремя просыпался. В рационе детей в это время должно быть больше свежих овощей, фруктов и ягод, не стоит забывать и об источниках полезного белка.

Кроме того, учащимся надо чаще мыть руки, особенно перед приемом пищи. В их рюкзаках должно быть антисептическое средство или салфетки на случай, если не будет возможности помыть руки с мылом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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