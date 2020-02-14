14 Февр. 2020 2020-02-14T14:35:51+03:00

Более полутора тысяч человек прошли термометрию в тюменском аэропорту. Фото - оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

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С 7 по 13 февраля в аэропорт Рощино прибыли шесть рейсов из пяти стран – Вьетнама, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Узбекистана и Швейцарии. 1 544 пассажира и 55 членов экипажа прошли термометрию.

– Опасных грузов, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, а также случаев завоза карантинных заболеваний не зарегистрировано, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, регулярные рейсы через государственную границу России в аэропорту Рощино выполняются в Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, также есть чартерные рейсы во Вьетнам, ОАЭ, Таиланд.

Чтобы выявить больных с повышенной температурой тела, санитарно-карантинный пункт оснащен тепловизионным оборудованием и бесконтактными термометрами.

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ИСТОЧНИК KP.RU