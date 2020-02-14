14 Февр. 2020 2020-02-14T14:33:52+03:00

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С 1 июля 2020 года в Тюменской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты». Речь идет о социальном страховании, а точнее, о порядке выплат пособий, которые связаны с беременностью, рождением ребенка и временной нетрудоспособностью.

Граждане точно так же, как и раньше, будут обращаться к работодателю, но сроки взаимодействия с фондом сильно сократятся. Для того, чтобы получить пособие, сотруднику необходимо предоставить работодателю справку о рождении ребенка или лист нетрудоспособности, заполнить заявление. Работодатель в течении 5 дней должен передать документы в Фонд социального страхования. Фонд проводит вычисления и назначает выплату.

– Фонд социального страхования выплачивает пособие по беременности, рождению ребенка, уходу за ребенком, нетрудоспособности, а также за время лечения при травмах на производстве, – говорит Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья». – Раньше пособия работнику выплачивал работодатель, а фонд перечислял страхователю разницу между суммой страховых взносов и размером выплаченных им пособий. Теперь работодатель практически исключен из данной цепочки, в его обязанности входит только передать необходимые документы в фонд. На расчет и сумму пособий это никак не повлияет. Меняется только взаимодействие фонда, работодателя и застрахованного сотрудника. Переход к новой системе выплат пособий призван снизить вероятность страхового мошенничества, исключить невыплаты пособий, когда у предприятия арестованы счета либо оно находится в стадии банкротства или ликвидации.