Фасады двухсот тюменских домов обновят в течение нескольких лет

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:41:26+03:00

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Гостевой облик Тюмени обновят в течение нескольких лет. В настоящее время разработан порядок предоставления субсидии на обновление фасадов домов, которые расположены на гостевых улицах города.

– В городе определены 19 гостевых улиц: Республики, Ленина, Водопроводная, Комсомольская, частично Осипенко и другие. На них расположено около двухсот домов, которые требуют внимания в вопросе обновления фасадов. Очередность уже определена. За получением субсидии может обратиться любая управляющая организация, обслуживающая такие дома, – сообщил заместитель главы Тюмени Павел Перевалов.

Стоит отметить, что работы выполнят не только на главном фасаде, но и со всех сторон. Дополнительного финансирования от жителей этих домов не потребуется: программу реализуют за счет средств городского бюджета.

Пришло время избавляться от «визуального мусора», который засоряет городскую среду, – различного рода аляповатых и несоразмерных вывесок, а также конструкций, угрожающих безопасности горожан, подчеркнули в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU