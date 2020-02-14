Автопарк тюменской скорой пополняется новыми машинами

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:32:43+03:00

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За последний год тюменская скорая помощь получила 25 новых автомобилей. Все они пришли на замену выработавшим свой ресурс машинам. Всего же в автопарке 75 авто.

– Все новые автомобили укомплектованы медицинскими укладками и современной аппаратурой. В одном месте собрали пульсоксиметры, кардиографы, дефибрилляторы, укладки – акушерскую, детскую реанимационную и взрослую, еще различные контейнеры для отходов вместе со специальными пакетами и многое другое, – рассказывает главный врач скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

Также стало известно, что на всех машинах установлен климат-контроль, который поддерживает автоматически заданную температуру в салоне. Медики отметили, что авто намного теплее, а водители сообщили, что светодиодные сигнальные лампы гораздо ярче светят: их хорошо видно и днем, и ночью.

По информации пресс-секретаря станции Ирины Бердюгиной, в этом году ожидается очередная поставка. В итоге все автомобили, работающие в 2020 и 2021 годах на линии, будут иметь срок эксплуатации до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU