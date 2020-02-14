Сбербанк профинансировал строительство архитектурного ансамбля «Вознесенский» в Тюмени

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:41:44+03:00

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Западно-Сибирское отделение Сбербанка открыло лимит проектного финансирования с использованием счетов эскроу в объеме 587 млн рублей компании ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент». Денежные средства предназначены для строительства первого этапа архитектурного ансамбля «Вознесенский».

Архитектурный ансамбль будет расположен в самом сердце исторического района Тюмени на левом берегу реки Тура. Центром жилого комплекса станет Вознесенско-Георгиевский храм. Проект будет представлять собой комплекс особняков в стиле неоклассицизма, что придаст заречной части города историческую ценность и возродит традиции русских городов XVIII–XIX веков. Автор проекта – Михаил Филиппов, признанный специалистами лидер неоклассического стиля в России.

– Реализация данного проекта послужила началом выстраивания партнерских отношений между группой компаний, в которую входит застройщик, и Сбербанком. Мы участвуем в финансировании разных жилых комплексов, но особенно интересны проекты, способные преобразить архитектурный облик города, к числу которых и относится архитектурный ансамбль «Вознесенский». Приятно осознавать, что, сотрудничая с застройщиками, банк принимает непосредственное участие в формировании и изменении городского ландшафта, –прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Вместе со строительством архитектурного ансамбля «Вознесенский» преображается и левый берег Туры. В сентябре 2019 года Администрация города запустила проект по благоустройству территории.

За 2019 год Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство 26 объектов с использованием счетов эскроу в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Сургуте. Общий объем инвестиций составил 17,3 млрд рублей. В рамках этих проектов банк осуществляет и сопровождение счетов эскроу, которых открыто уже более 3 тысяч. Объем средств на этих счетах составляет более 7,5 млрд рублей.

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