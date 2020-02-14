Тюменцы вошли в состав Федеральной рабочей группы по разработке профстандарта «Наставник»

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:11:54+03:00

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На минувшей неделе представители Тюменской области приняли участие в 3-х мероприятиях по темам «Наставничества» и «Наставничества на рабочем месте», состоявшихся в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Мероприятия прошли с участием депутатов Госдумы, представителей Национального агентства развития квалификаций, Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения, Минтруда РФ, Минэкономразвития РФ, Минобразования РФ, Минстроя РФ, АСИ и движения WorldSkills, а также многих крупнейших производственных предприятий страны. Участники сошлись на том, что это фактически стало «Днем наставника».

Своими впечатлениями от состоявшихся мероприятий поделилась Мария Шатохина, генеральный директор НП «Тюменский деловой Клуб», организатор ежегодных всероссийских Конгрессов наставников России в г. Тюмень.

Первым состоялся круглый стол по созданию Профстандарта «Наставник». Обсуждали возможности и ограничения этой работы, поговорили о базовых параметрах и требованиях при создании профстандарта, поставили вопрос о том, должен ли он быть универсальным или же мы будем писать несколько вариантов (например, разделив наставников на производстве и социальных наставников). Руководителем рабочей группы по созданию профстандарта «Наставник» стал Юрий Герций - руководитель Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения, действующего в рамках Национального Совета при Президенте РФ. Человек-легенда в области работы Минруда РФ. Много лет он являлся руководителем Федеральной службы по труду и занятости в РФ, имеет государственные награды.

- Впереди много работы, нам надо будет выделить все основные и необходимые для успешной работы базовые квалификации наставников. Явно будет сломано не одно копье. Но очень хочется создать продукт, который смогут использовать предприятия реального сектора экономики. Старт началу работы группы разработчиков дан. Очень отрадно было несколько раз услышать о том, что Тюменская область наиболее продвинулась в изучении базовых основ институтов наставничества и что наш опыт предлагается взять за основу при разработке профстандарта. Один из тюменских кейсов по созданию регулярной системы наставничества в Группе компаний «Автоград» был презентован на III Конгрессе наставников России в Тюмени. Наравне с еще 8 интереснейшими практиками крупных промышленных предприятий страны он вызвал интерес, в том числе, федеральных органов власти. В результате по нашей рекомендации заместитель технического директора Холдинга «Автоград» Иван Покрышкин был также приглашен на мероприятие и включен в состав рабочей группы, мы очень благодарны ее руководителю за доверие, - отметила Мария Шатохина.

Далее состоялось отчетное собрание Союза наставников России по повышению производительности. Мария Шатохина напомнила, что «решение о создании Союза пришло ко всем нам после проведения I открытого Конгресса наставников России в Тюмени, который состоялся в ноябре 2017 г. Тогда мы, 2-е основных организаторов Игорь Тюфяков, директор Центрального института труда, и я, при поддержке депутата Госдумы РФ Андрея Ветлужских поняли, насколько актуальна тема. Позднее на учредительном собрании в Госдуме был создан Союз, исполнительным директором которого стал Виктор Поливаев (человек, который в качестве наставника готовит лучших сварщиков в стране, и они забирают первые места на чемпионатах WorldSkills)».

Фото - пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб».

На отчетном заседании была отмечена большая работа, которую системно проводит Игорь Тюфяков в различных регионах страны, проводя обучения, дни наставников, где обсуждаются основные наиболее успешные практики наставничества, технологии бережливого производства, систематизируется опыт и переводится в практическую плоскость. Также в план работы Союза на 2020 год был включен Конгресс наставников в Тюмени как ежегодное системное мероприятие ноября. Поговорили о намерении по открытию филиалов Союза в различных регионах страны. В ближайшее время будет запущен обновленный сайт Союза, где все желающие смогут ознакомиться с планом мероприятий, внести свои предложения и посмотреть основные мероприятиями Союза.

Финальным аккордом дня стал круглый стол «Система наставничества на рабочем месте: направления развития и общественно-государственной поддержки». Были представители всех ведомств, которые заинтересованы и привлечены к работе по повышению производительности труда и в целом развитию институтов наставничества в стране, а также руководители многих крупных производственных и промышленных предприятий. В связи с чем дискуссия получилась очень содержательной, обсудили основные инструменты и практики, которые используют предприятия, основные механизмы участия государства и господдержки по развитию практик наставничества, а также вновь подняли вопрос о понятийном аппарате терминов "наставник", "наставляемый", "система наставничества", "институт наставничества".

- Будучи заместителем председателя Экспертного совета конкурса «Лучшие практики наставничества Тюменской области – 2019», обратила внимание представителей Минэкономразвития, которые проводят и курируют конкурс на тот момент, что многие успешные кейсы по наставничеству, которые присутствуют в Тюменской области, не смогли быть представлены, так как предприятия не входят в программу повышения производительности труда. Мы предложили либо расширить перечень параметров для попадания предприятия в программы повышения производительности (поскольку часть предприятий хочет и готова на финансирование, но не подходит по критериям отбора), либо создать дополнительный перечень критериев, по которым предприятие также будет иметь возможность поучаствовать в данном конкурсе, не являясь участником программы по повышению производительности, но по факту реально занимаясь наставничеством. Порадовало, что Минэк и Минтруд пообещали подумать над тем, как это можно сделать, - отметила Мария Шатохина.