Медбрат по массажу спел в тюменской больнице военный романс

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:15:23+03:00

Мужчина волновался, так как не выступал уже более трех лет

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Медбрат по массажу Руслан Паршин, работающий в областной клинической больнице № 2 Тюмени, занял первое место на первом этапе конкурса «Голос медицинской сестры России – 2020». Мужчина волновался и не смог до конца раскрыть образ моряка из песни, но это не помешало ему победить.

Посетители медучреждения услышали песни отечественной эстрады. Восторг у публики вызвал романс «Синяя вечность» Муслима Магомаева в исполнении Серикжана Жанабаева. Победитель же спел военный романс «Мишка-одессит», который в советские годы исполнял Леонид Утесов. Независимое жюри отдало ему наибольший балл, несмотря на замечание экспертов о не совсем полном раскрытии образа моряка из песни.

– Волновался, потому что не выступал три года. Но когда вышел на сцену – страх прошел. Здесь были достойные оппоненты, но хочу подчеркнуть, что мы в первую очередь коллеги и чувства соперничества нет. Теперь буду готовиться к выступлению на региональном уровне – намерен достойно представить весь коллектив, – говорит Руслан Паршин.

Мужчина поведал, что ранее занимался в музыкальной школе. С 9 до 16 лет он учился в классе народного вокала, а потом до 20 лет занимался эстрадным вокалом.

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ИСТОЧНИК KP.RU